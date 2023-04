Il Barletta blinda il quarto posto, tiene il passo di Nardò e Brindisi e ipoteca i playoff. Il Team Altamura resta invece a -4 dal quinto posto e conferma una stagione in chiaroscuro. L’1-0 del Puttilli emette verdetti non definitivi ma incisivi sul prosieguo del campionato di Serie D, girone H. La firma che decide la partita è quella di Michele Scaringella, al quarto centro nell’ultimo mese.

LE FORMAZIONI

Nel Barletta, in divisa giallo fluo per l’occasione, Farina conferma il 4-2-3-1, sostituisce lo squalificato Lattanzio con Lavopa e punta sull’esordio di Lovecchio tra i pali al posto di Piersanti. Stringe i denti Petta in difesa, regia affidata a Maccioni e Vicedomini.

Team Altamura senza i suoi tifosi (divieto sancito dalla Prefettura) e Serra, che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica. Conferma per il 4-3-3 visto nella vittoria contro il Matera. La novità è Molinaro, decisivo nel derby appulo-lucano, al posto di Caputo.

IL PRIMO TEMPO

0’45” Avvio intenso del Barletta: Russo va al tiro da destra, Mattera ci mette il piede a pochi passi dalla porta ed evita il peggio;

1’25” Dalla bandierina calcia Vicedomini: traiettoria insidiosa che inganna Spina e si infrange sul palo. Cristallo spreca poi un rigore in movimento a cinque metri dalla porta;

7’30” Monologo della formazione di Farina in avvio: Spina ci mette riflessi e guantoni sullo stacco di Scaringella, sulla respinta Loiodice in diagonale non trova la porta. Questione di centimetri;

16’30” Superati i pericoli, l’Altamura prova a mettere il naso dalle parti di Lovecchio: al 17′ Croce batte il portiere di casa sugli sviluppi di uno schema su punizione che coinvolge Sosa ma viene colto in posizione irregolare dall’assistente Claps. Tutto fermo;

21’00” Dall’altra parte ci riprova Loiodice: dalla sua mattonella il 10 fa partire un destro forte e arrotato, Spina vola e chiude in corner

21’30” Il portiere murgiano si ripete sul prosieguo dell’azione: testa di Petta, ancora il numero 1 ospite a sventare il pericolo;

27’00” e 38’05” Il match perde poi ritmo: gara spezzettata e fallosa. Ne fanno le spese Cristallo e Ganci, ammoniti;

45’55” Il primo tempo si chiude con questo tentativo al volo dal limite di Vicedomini: il numero 4 si coordina bene dal limite ma la sua conclusione non coglie impreparato Spina. Si va al riposo sullo 0-0;

IL SECONDO TEMPO

3’25” Dagli spogliatoi si riemerge senza sostituzioni e con un Barletta aggressivo, ridisegnato con Loiodice alle spalle delle punte nel 4-3-1-2: Scaringella stacca su invito di Lavopa, ma è in posizione irregolare;

13’30” Cambia Rogazzo nel Team Altamura: dentro Lacassia per Dipinto, con Colella che scala in mediana;

18’30” Mentre la curva nord omaggia l’ex attaccante biancorosso Peppe Lacarra, impegnato in una delicata partita fuori dal campo, il risultato cambia: punizione tagliata di Loiodice, Scaringella anticipa tutti a centro area e di testa infila Spina. 1-0, boato del Puttilli e quarta rete nelle ultime cinque partite per l’attaccante classe 1995;

23’00” La variazione nel punteggio incide sulle scelte degli allenatori: nell’Altamura dentro Prinari per Ganci, Milella rileva Lavopa nel Barletta;

27’20” Ospiti pericolosi suoi piazzati: il destro a giro di Molinaro da posizione defilata non trova deviazioni amiche in area, Lovecchio osserva il pallone che scorre sul fondo;

29’10” Proteste ospiti alla mezz’ora: Molinaro invita da destra, Colella calcia in area e trova l’opposizione di Petta. Con il braccio per i calciatori dell’Altamura, con il volto per l’arbitro Ceverini che lascia correre;

33’30” Farina si cautela con Telera per Russo e il passaggio al 5-3-2;

35’10” Si iscrive alla lista delle potenziali occasioni anche Marangi: il suo tentativo dalla media distanza non è però preciso;

43’15” Prosegue la partita nella partita tra Loiodice e Spina: il primo chiama dalla bandierina, il secondo ci mette un gran colpo di reni;

Nei sei minuti di recupero assegnati da Ceverini – diventeranno sette con l’innesto di Feola per Vicedomini – il Barletta eviterà rischi. La squadra di Farina sale a quota 56 punti dopo 30 giornate e domenica 16 aprile tornerà davanti al pubblico amico per ospitare la Puteolana. Altamura attesa invece dal match casalingo contro il Fasano.

IL TABELLINO DI BARLETTA-TEAM ALTAMURA 1-0:

BARLETTA (4-2-3-1): Lovecchio; Cristallo, Pollidori, Petta, Marangi; Vicedomini (48′ st Feola), Maccioni; Russo (34′ st Telera), Lavopa (23′ st Milella), Loiodice; Scaringella (37′ st Di Piazza). A disp.: Piersanti, Visani, Cafagna, Mercorella. All.: Farina

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Spina; Colella, Mattera, Bertolo (38′ st Caputo), Cascella; Dipinto (14′ st Lacassia), Ganci (21′ st Prinari), Bolognese; Sosa, Croce, Molinaro. A disp.: Guido, Schiavino, Murtas, Sepe, Venanzio, Letizia. All.: Rogazzo

ARBITRO: Fabio Ceverini di Siena

ASSISTENTE 1: Matteo Gentile di Isernia

ASSISTENTE 2: Leandro Claps di Potenza

RETE: 19′ st Scaringella (B)

NOTE. Angoli: 8-1. Ammoniti: 27′ pt Cristallo (B), 39′ pt Ganci (T), 6′ st Vicedomini (B), 6′ st Maccioni (B), 16′ st Colella (T). Recupero: 1′-7′.