Sono complessivamente 80 i carabinieri della Compagnia di Barletta impegnati nel piano di controlli straordinari organizzato per garantire una Pasqua sicura ai residenti e ai turisti che durante le festività pasquali, affolleranno la città di Barletta e le limitrofe San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia. Carabiniere di quartiere, pattuglie in auto, in moto, a cui si aggiungeranno le squadre della Sezione Operativa in abiti civili, con specifici compiti di sorveglianza del territorio, soprattutto nelle zone più sensibili della città.

Nelle principali piazze, presso i siti d’interesse storico oltreché vicino alle parrocchie saranno predisposti mirati posti di controllo e di blocco, oltreché l’impiego della Stazione Mobile, quale utile strumento per avvicinare concretamente e fisicamente l’Arma alle esigenze della cittadinanza, che potrà quindi rivolgersi ai Carabinieri con ancor maggiore facilità. Saranno inoltre rafforzati e intensificati i controlli nelle zone periferiche della città, come la zona 167, con particolare riguardo alle abitazioni e agli stabili incustoditi per contrastare i furti in abitazione purtroppo molto frequenti durante le festività. Particolare riguardo sarà rivolto ovviamente ai controlli stradali, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

L’intensificazione riguarderà altresì i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti anche attraverso l’impiego delle unità cinofile, oltreché i controlli ai cantieri, svolti in stretta sinergia con i militari del N.I.L., il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dell’attività di contrasto al lavoro nero. I militari effettueranno, infine, controlli amministrativi, per la verifica del rispetto delle norme in materia di somministrazione di prodotti alimentari e delle bevande. Si ricorda a tutti i cittadini che il numero 112 è sempre attivo per ogni emergenza.