È iniziato questa mattina alle 8:30 e si concluderà in serata il consiglio comunale di Barletta chiamato a discutere la nota di aggiornamento al Dup e il bilancio di previsione 2023-2025. Lungo e a tratti acceso il confronto tra maggioranza e opposizione sul principale documento di programmazione del Comune. Il sindaco Cannito sottolinea lo sforzo compiuto dalla sua amministrazione per tutelare le fasce più deboli della città ed investire su turismo e cultura, lasciando inalterate tasse e tariffe per i contribuenti.

INTERVISTA A MINO CANNITO (SINDACO DI BARLETTA)

Un bilancio privo di slanci programmatici e che lascia troppi quesiti senza risposta, replicano dalle opposizioni

INTERVISTE A ROSA TUPPUTI (CONSIGLIERE COMUNALE “CON”) E CARMINE DORONZO (CONSIGLIERE COMUNALE “COALIZIONE CIVICA”

Non sono mancate le polemiche da parte delle opposizioni sulla decisione della maggioranza, avallata dal presidente del consiglio comunale, di far svolgere la seduta nel giorno del Venerdì Santo sospendendo i lavori nelle ore in cui si sono celebrate le processioni storiche per dare la possibilità ad amministratori e consiglieri di prendere parte ai riti religiosi.

INTERVISTE A MARCELLO LANOTTE (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE “FORZA ITALIA”) E LISIA DIPAOLA (CONSIGLIERE COMUNALE “PARTITO DEMOCRATICO”)