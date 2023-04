Evento mondiale giovedì 13 aprile alla Multisala Paolillo di Barletta. Alle ore 21.30 sul grande schermo in anteprima assoluta “Metallica 72 Seasons – Global Premiere”. Per una sola notte, sarà possibile ascoltare integralmente il nuovo album della band. Una vera e propria esclusiva per il pubblico cinematografico. Ogni brano sarà accompagnato da un video e da interviste inedite del complesso statunitense. Una straordinaria full immersion. Una esperienza da vivere alla vigilia dell’uscita della nuova produzione dei Metallica, in calendario il 14 aprile. L’anteprima dedicata a “72 Seasons” è la seconda grande iniziativa planetaria nelle sale, dopo quella del 2019 di “Metallica and San Francisco Symphony: S&M” che ha documentato la reunion del complesso e della San Francisco Symphony per celebrare il 20° anniversario dei concerti e delle uscite stagionali S&M.

Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, pubblicato dalla loro etichetta indipendente, la “Blackened Recordings”, con oltre 77 minuti di durata, “72 Seasons”, con 12 tracce, è il primo album dei Metallica dopo “Hardwired … To Self-Destruct” del 2016. Il lavoro, sarà presentato in formati che includono il doppio LP in vinile nero (edizioni limitate), CD e in versione digitale.

Fondati nel 1981 a Los Angeles dal cantante e chitarrista James Hetfield e dal batterista Lars Ulrich, i Metallica sono divenuti nel corso degli anni una delle rock band più influenti a livello internazionale. Il gruppo composto anche da Kirk Hammett e Robert Trujillo hanno venduto quasi 120 milioni di album in tutto il mondo, generando oltre 15 miliardi di streaming e suonando per milioni di appassionati in 48 paesi e nei vari continenti, Antartide compreso. In una classifica stilata nel 2010 dalla rivista Rolling Stone, i Metallica risultano al 61° posto tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi. 18 gli album pubblicati, 11 in studio, 6 live, 1 raccolta, 1 colonna sonora. Hanno vinto nove Grammy Award, ottenendo cinque esordi consecutivi al primo posto nella Billboard 200. Da non trascurare due American Music Awards, diversi MTV Video Music Awards, l’ingresso nella Rock & Roll of Fame nel 2009 e il Polar Music Prize conquistato in Svezia. Nel 2017 i Metallica hanno istituito la Fondazione benefica “All Within My Hands Foundation” per sostenere le comunità che hanno supportato la band. Fino ad oggi hanno raccolto quasi 12 milioni di dollari offrendo 5,9 milioni di dollari in sovvenzioni a programmi di formazione professionale e tecnica, più di 2,5 milioni di dollari per combattere l’insicurezza alimentare e oltre 3,3 milioni di dollari per gli interventi di soccorso in caso di calamità. I Metallica non hanno mai nascosto la loro passione per i film western all’italiana e soprattutto per il geniale compositore Ennio Morricone. “L’estasi dell’oro” è stato usato spesso come intro dei concerti.

“Metallica 72 Seasons – Global Premiere” è distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con Virgin Radio.