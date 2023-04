Passano le settimane. Diminuiscono le partite da giocare. Diventano sempre più pochi i punti a disposizione per raggiungere gli obiettivi. Appuntamento numero 31 in arrivo nel girone H di serie D, quartultimo atto della stagione regolare. Determinante sia nella lotta per la vittoria finale del campionato, sia per la composizione delle griglie playoff e playout. Non è semplice rimettere in discussione la leadership della Cavese, ma il Nardò ha tanti buoni motivi per provarci sino al termine. Il Brindisi pure. I neretini, che hanno fatto il pieno di punti nelle ultime cinque partite, affrontano in trasferta un’Afragolese in piena lotta nella bagarre salvezza: si gioca a partire dalle ore 16 al Vallefuoco di Mugnano di Napoli. Nessuna distrazione, dunque, per gli uomini di Nicola Ragno, obbligati a vincere per sperare ancora di raggiungere la vetta. Scontata una virtuale alleanza salentina, dopo lo scontro diretto prepasquale. Il Casarano, infatti, ospita la capolista Cavese: il “Capozza” è squalificato, si gioca sul neutro di Parabita, a partire dalle ore 15, e senza pubblico sugli spalti. Ha ancora delle chance di primato, a -6 dalla vetta, il Brindisi. Messapici di scena dalle 15 al “Fanuzzi” contro il Molfetta: partita, come le prossime del resto, fondamentale per i biancorossi di Renato Bartoli. Servono tanti punti, sino al termine, per raggiungere il traguardo della salvezza senza passare dai playout. Può ancora puntare al podio, per garantirsi il privilegio di giocare in casa almeno la semifinale playoff, il Barletta: al “Puttilli”, sempre a partire dalle ore 15, arriva la cenerentola Puteolana, quasi condannata alla retrocessione diretta in Eccellenza.

L’unica squadra in grado di mettere in discussione gli attuali posti della griglia playoff, intanto, è il Team Altamura, sesta, a -4 dalla quinta piazza del Casarano. Biancorossi costretti a vincere il derby casalingo contro il Fasano – si gioca al “D’Angelo” alle ore 15.30, senza pubblico sugli spalti – per alimentare la fiammella della speranza. Partita ancor più delicata, sull’altra sponda della Murgia, per il Gravina, che si gioca una buona fetta di salvezza nello scontro direttissimo contro il Francavilla in Sinni: start al “Vicino” sempre alle 15.30. Solo una vittoria potrebbe consentire alla squadra di Raimondo Catalano di riaprire un piccolo spiraglio anche in chiave salvezza diretta. Si gioca alle ore 19, al Tursi, il derby tra Martina e Bitonto: entrambe sono molto vicine a brindare alla conferma della categoria. Programma, poi, completato da due derby: quello lucano lo giocano a Venosa Lavello e Matera, quello campano vale tanto per la salvezza e oppone la Nocerina al Gladiator.