Un falso volantino, che invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, è stato ritrovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri in diversi comuni pugliesi. Secondo la polizia si tratta di un tentativo di truffa. Il falso volantino è scritto su carta intestata del ‘ministero dell’Interno-dipartimento della pubblica sicurezza’, con il logo della Repubblica Italiana.

Nel testo, oltre l’invito a lasciare le abitazioni, viene riportato anche l’obbligo di presentare, a richiesta, i documenti d’identità, con foto ed indirizzo di residenza, nonché il contratto di locazione o di affitto e altra documentazione che comprovi la presenza in quel domicilio ‘per gravi motivi di necessità’. La polizia invita i cittadini a fare attenzione perché si tratta di un tentativo di truffa, non essendo un provvedimento realmente originato dal dipartimento di pubblica sicurezza.

«Chiunque si imbatta in simili volantini – è spiegato in una nota – è pregato di segnalarne la presenza alle forze di polizia e di non seguire le indicazioni in essi contenute». «Si coglie l’occasione per ricordare di non aprire la porta di casa a persone ‘sconosciute’. In caso di dubbi, si invita – è precisato – a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell’ordine».