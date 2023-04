Si tratta del primo sequestro di cristalli di crack registrato a Barletta. Una tipo di droga potente, composta da cocaina sotto forma di cristalli, in grado di provocare forte dipendenza e rapida assuefazione. I carabinieri della compagnia barlettana ne hanno sequestrato 14 dosi insieme altri quantitativi di droga all’interno di un’abitazione del centro storico. Un vero e proprio supermarket della droga, secondo i militari. Nel locale sono stati trovati e posti a sequestro, oltre ai 14 cristalli di crack, 21 dosi di cocaina, 2 stecche di hashish, marijuana per un peso complessivo di 2 grammi, due bilancini di precisione e vario materiale per la produzione e il confezionamento dello stupefacente. I carabinieri hanno anche sequestrato due ordigni esplosivi improvvisati, uno dei quali altamente pericoloso perché composto da una serie di lame metalliche taglienti. E poi ancora tre armi bianche, tra cui un machete di grosse dimensioni. Un 27enne barlettano è stato arrestato in flagranza di reato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di ordigni esplosivi. Da giorni i militari stavano osservando attentamente i movimenti in ingresso e in uscita dall’abitazione. Un via vai di giovani, alcuni anche minorenni, che aveva permesso al 27enne di godere di una fiorente attività di spaccio, soprattutto nelle ore notturne. I carabinieri sono intervenuti dopo diverse attività di appostamento. Il giovane barlettano è stato condotto nel carcere di Trani.