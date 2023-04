Più cinismo sotto porta: è la richiesta di Francesco Farina al suo Barletta, incapace negli ultimi 180 minuti di campionato di andare oltre il pareggio: 0-0 in casa contro la Puteolana, 1-1 a Matera dove Bottalico ha risposto al vantaggio biancorosso su rigore con Loiodice. Un fatturato di gran lunga inferiore alle quasi 30 occasioni da gol create in due partite.

Il rammarico dell’allenatore biancorosso è alimentato anche dagli altri risultati della domenica: la vittoria del Brindisi a Nardò ha portato i neretini a quattro punti di distanza. Avvicinare ulteriormente il team allenato da Nicola Ragno avrebbe permesso al Barletta di dirigersi verso lo scontro diretto di domenica al Puttilli con la possibilità di sorpassare gli avversari e salire sul podio del campionato.

L’elenco dei marcatori sintetizza le difficoltà del Barletta a convertire in gol le tante chance generate: non ci sono nomi in doppia cifra e il top scorer è Loiodice a quota 9. Ma c’è di più: ben 12 squadre hanno segnato più gol di quella allenata da Farina, elenco che include anche formazioni in lotta per evitare i playout come Nocerina e Molfetta. Così la ricetta verso le ultime due partite di regular season è una sola.

