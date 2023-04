Hanno avuto il via gli interventi urgenti finalizzati al ripristino del manto stradale in via Scommegna nel tratto interessato da un profondo cedimento, in prossimità dei civici 51/30, ove è ubicata una condotta primaria di fogna bianca in tufo realizzata nei primi anni del 1900.

I lavori sono stati affidati ad una società esperta in opere di ingegneria idraulica e stradale.

L’intervento, in sintesi, consisterà nell’esecuzione di uno scavo di terreno a sezione aperta dell’area interessata dal cedimento, alla profondità di 4,50 metri dal piano stradale sino al raggiungimento della condotta, quindi alla riparazione della stessa ed alla eliminazione delle cause responsabili del cedimento.

Gli interventi di ripristino della condotta di fogna bianca e del manto stradale saranno completati celermente, condizioni metereologiche permettendo, al fine di restituire la completa funzionalità al transito veicolare della zona.