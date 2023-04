Le problematiche dei bambini diabetici in età scolare sono state al centro di un incontro tra il Sindaco Cosimo Cannito, i rappresentati dell’Associazione DIAbat e i dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle scuole paritarie – infanzia primaria e secondaria. – che hanno accettato l’invito del primo cittadino.

Durante l’incontro la Presidente dell’associazione DIAbat Nicla Paquadibisceglie, insieme ai componenti del direttivo, ha espresso le difficoltà dei genitori e dei piccoli diabetici nel raffrontarsi con il mondo scolastico, spesso non informato, per attivare un rapporto ottimale con i bambini e fronteggiare eventuali emergenze.

«Ho voluto incontrare l’Associazione e i dirigenti scolastici – ha dichiarato il Sindaco Cannito – per capire in che modo la scuola sia preparata a garantire l’opportuna assistenza, quali siano gli obblighi di legge e come migliorare il rapporto tra le famiglie e gli insegnanti. L’amministrazione si è resa disponibile a proporre e facilitare un momento di formazione e di informazione nelle nostre scuole su come gestire le criticità che possono intervenire durante l’orario scolastico. Pertanto ho chiesto alla Associazione DIAbat, e ne ho ricevuta una risposta positiva, di rendersi disponibile a incontrare i dirigenti scolastici per un momento informativo e formativo affinchè possano intervenire durante l’orario scolastico garantendo la sicurezza dei bambini».