Manifesto d’intenti di Francesco Farina, allenatore di un Barletta che ha chiuso la regular season davanti al proprio pubblico con un emozionante 3-2 in rimonta sul Nardò: primo tempo dominato per mezz’ora dagli ospiti, avanti con merito di due reti, secondo tempo all’assalto dei padroni di casa, a segno due volte in rovesciata con Lattanzio e su rigore – contestato dall’allenatore neretino Nicola Ragno – in pieno recupero. Il tutto in un Puttilli con quasi 5000 tifosi sugli spalti.

Le parole di Farina, al terzo anno a Barletta, nel dopogara superano però la soglia di attenzione imposta da una delle partite più belle di questo campionato. L’allenatore si tiene stretto il lavoro del suo gruppo, quarto a 61 punti e a -1 dal terzo posto con 90 minuti ancora da giocare, e le sue dichiarazioni sanno di promemoria per tutti.

Con un finale di stagione e i playoff ancora da giocare, allora, uno degli interrogativi sul presente e sul futuro biancorosso riguarda la posizione dell’allenatore. Che ha una certezza, a prescindere dal prosieguo del suo rapporto con il Barletta.