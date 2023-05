Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella scorsa serata i Carabinieri della Stazione di Barletta, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato tre soggetti, un ventenne, un ventiduenne e un cinquantenne, tutti pregiudicati ad eccezione del più anziano, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, nella zona limitrofa a via Canne, da alcuni giorni tenevano sotto osservazione un’abitazione all’interno di un complesso residenziale poiché avvedutisi di un continuo viavai di persone che a tutte le ore del giorno e della notte entravano e uscivano. Dopo alcuni ulteriori accertamenti, i militari sono entrati nell’androne del condominio, hanno individuato l’abitazione e dopo aver bussato alla porta, hanno fatto irruzione nell’appartamento all’interno del quale hanno sorpreso i soggetti intenti a confezionare lo stupefacente. I militari hanno rinvenuto 250 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionata in 120 dosi, la somma contante di euro 200,00, nonché di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. I tre soggetti venivano quindi portati in caserma e successivamente tradotti presso la casa circondariale di Trani su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, avvisato dai militari. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.