“Un prestigioso successo di partecipazione e di medaglie conquistate è il risultato che la Lega Navale di Barletta porta a casa in ritorno da Palermo – così scrive il presidente della sezione barlettana Giuseppe Gammarota su Facebook – dove si sono tenute le gare relative alla seconda edizione del trofeo “Filippi” e le gare selettive per i “Mondiali di beach sprint Coastal Rowing” che si terranno nella nostra città a fine settembre. Per la prima volta, ho seguito la squadra in trasferta e ho potuto constatare quanto amore e impegno i nostri atleti dedicano al canottaggio e a questa fantastica disciplina sportiva che certamente diventerà disciplina olimpica.

La L.N.I. di Barletta era rappresentata da ben 21 atleti che hanno affrontato moltissime società provenienti da tutta Italia e hanno portato a casa un bottino di tutto rispetto (otto medaglie d’oro, tre argenti e un bronzo) che inorgoglisce il nostro sodalizio. Un particolare ringraziamento voglio farlo ai nostri istruttori che oltre ad aver partecipato direttamente, sono stati determinanti nel raggiungimento del bellissimo traguardo, Roberto Rizzi (nostro socio e Presidente della F.I.C. Puglia) vera anima del canottaggio a Barletta, Paolo Vurro, (nostro Consigliere allo sport), Paolo Tarantino (incredibile organizzatore), Cosimo Cascella (responsabile del settore agonistico), ma i ringraziamenti vanno oltre perché voglio ringraziare anche tutti i partecipanti che hanno indossato la nostra maglia in quanto soci e che hanno davvero rappresentato il nostro sodalizio in maniera eccezionale e voglio ringraziare i genitori dei giovanissimi atleti che hanno partecipato e che con sacrificio contribuiscono alla crescita e conoscenza della Lega Navale Italiana sezione di Barletta”.