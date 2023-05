Presentato dall’amministrazione comunale il Progetto “Assistenti di quartiere” proposto dall’associazione “Ambulatorio Popolare” di Barletta e rientrante nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) che vedono coinvolti in maniera attiva i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) residenti nel Comune di Barletta che hanno sottoscritto il Patto per l’inclusione sociale o per il lavoro.

Alla conferenza erano presenti il Sindaco Cosimo Cannito, l’Assessore alle politiche sociali Rosaria Mirabello e il responsabile dell’Ambulatorio Popolare Cosimo Matteucci.

Di fatto il progetto, che si fonda sul principio di Comunità solidale, vede l’impegno dei soggetti individuati in servizi a bassa soglia consistenti in aiuto e sostegno a persone in difficoltà o a rischio di isolamento, nello specifico anziani, disabili e persone con problemi di deambulazione e, più in generale, soggetti fragili.

I servizi, completamente gratuiti, consistono in interventi assistenziali quali il recapito della spesa, la realizzazione di momenti di svago (lettura libri, conversazioni), l’accompagnamento in passeggiate o per il disbrigo di commissioni quotidiane, il supporto alla mobilità di persone con difficoltà motorie.