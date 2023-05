Vincere e sperare che il Nardò non faccia altrettanto nell’impegno casalingo contro l’Altamura. Con questo ambizioso obiettivo, il Barletta si avvicina all’ultimo incontro della stagione regolare del campionato di Serie D, fissato per domani alle ore 15 al ”Curlo” di Fasano.

I biancorossi, già certi dell’accesso ai playoff dopo il 3-2 emozionante in rimonta contro la compagine neretina, faranno visita ad una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato ma in cui spicca il talento di Vincenzo Corvino, capocannoniere del torneo con 17 realizzazioni. Un successo alimenterebbe le speranza del terzo posto, che varrebbe la possibilità di giocarsi il primo turno degli spareggi con il Nardò tra le mura amiche. Dall’altra parte, la compagine granata che, in occasione della gara persa con Loiodice e compagni, ha abbandonato definitivamente il treno della promozione diretta, sarà attesa da una sfida non semplice contro un’Altamura ancora pienamente in corsa per il quinto posto.

Murgiani chiamati infatti a portare a casa l’intera posta in palio e a sperare contestualmente in un passo falso del Casarano a Bitonto, appaiato con la formazione di mister Rogazzo a quota 56 punti, ma avanti negli scontri diretti e di conseguenza artefice del proprio destino. Una serie di combinazioni che potrebbero dunque favorire il Barletta, che deve comunque vincere la sua gara a Fasano, potendo nuovamente contare sulla spinta del proprio pubblico. Novanta minuti e poi sarà tempo dei playoff: l’ultimo emozionante scorcio della stagione dei biancorossi può prendere ufficialmente il via.

A cura di Giacomo Colaprice