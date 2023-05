IL TABELLINO DI FASANO-BARLETTA 1-3:

Reti: 12’ pt. Di Piazza (B), 2’ st. Forbes (F), 9’ st. Lavopa (B), 18’ st. Cristallo (B)

FASANO: Menegatti, Manfredi, Di Vittorio (38’ st. Farinola), Lezzi, Aprile (14’ st. Battista), Onraita, Losavio (29’ st. Amoruso), Bianchini, Forbes (36’ st. Vantaggiato), Corvino, Calabria (14’ st. Lofoco). A disp.: Cannalire, Loconsole, Chironi, Pierpaoli. All. Ivan Tisci

BARLETTA: Lovecchio, Milella, Telera, Petta, A. Cafagna (42’ st. M. Cafagna), Di Piazza (21’ st. Scaringella), Lattanzio (14’ st. Loiodice), Ponzo (16’ st. Padalino), Cristallo, Lavopa (29’ st. Russo), Feola. A disp.: Piersanti, Visani, Vicedomini, Mercorella. All. Christian Carbone (squalificato Francesco Farina)

Arbitro: Federico Tassano di Chiavari

Note: ammoniti Calabria (F), Corvino (F), Cristallo (B), Lavopa (B), Lezzi (F), Onraita (F), Padalino (B)

Il Barletta chiude il suo campionato con una vittoria e il quarto posto in tasca, il Fasano saluta i propri tifosi con la quinta sconfitta nelle ultime sei gare. Al Curlo prevalgono le maggiori motivazioni della squadra allenata da Francesco Farina contro un avversario già salvo e da settimane fuori dalla corsa playoff. L’1-3 finale è la perfetta sintesi di due stagioni differenti: al di sotto delle attese quella del team di Tisci, da voti molto alti quella biancorossa.

LE FORMAZIONI- Nel Fasano Tisci opta per un robusto turnover: trovano spazio nell’undici iniziale, schierato col classico 4-3-2-1, Menegatti, Losavio, Calabria e Forbes. Farina (squalificato, in panchina va Carbone) risparmia i diffidati Loiodice e Vicedomini. Out per infortunio Pollidori e per squalifica Marangi e Maccioni, chance da titolari per Milella, Telera, Feola e Ponzo. È 4-3-1-2 con Di Piazza e Lattanzio in attacco supportati da Lavopa.

2 minuti ed è il Barletta a creare la prima azione pericolosa della gara: ci prova Lavopa dalla distanza con la sfera che sfiora il palo alla destra di Menegatti.

Al 6’ ancora ospiti pericolosi: contropiede avviato da Lavopa che serve nello spazio Lattanzio, bravo il numero 11 a vedere a rimorchio Di Piazza. Conclusione, deviata, che si stampa sulla traversa e rientra in campo senza superare la linea.

Risponde il Fasano un minuto dopo: angolo di Corvino che trova Di Vittorio solo in area, il colpo di testa del giovane difensore è debole ed è facile preda di Lovecchio.

Al 12’ Barletta in vantaggio: Bianchini perde il pallone permettendo a Lattanzio di lanciare Di Piazza in contropiede con la difesa completamente scoperta, il numero 9 barlettano supera poi con un perfetto diagonale Menegatti.

Il vantaggio alimenta i giri nel motore del Barletta: al 18’ traversone di Lavopa e girata debole di testa Ponzo che Menegatti para senza problemi.

Al 20’ la gara si impenna ulteriormente: prima Corvino colpisce la traversa direttamente su calcio d’angolo, sul contropiede è Lattanzio a colpire clamorosamente il legno dopo essersi presentato completamente solo davanti a Menegatti.

Sussulto del Fasano al 27’: Manfredi calcia dalla distanza, bravo Lovecchio a deviare in angolo.

Corre il 35’ quando Losavio si mette in proprio, entra in area e calcia, la difesa respinge e ci prova Bianchinj senza trovare la porta. Ancora Losavio un minuto dopo: tiro a giro, Lovecchio respinge di pugni.

Ci prova ancora il Fasano al 38’: Di Vittorio mette un invitante pallone a centro area ma nessun attaccante è pronto alla deviazione sottoporta.

Al 41’ i biancazzurri confezionano la più limpida delle palle gol: Bianchini trova il corridoio giusto per Forbes che calcia forte ma

Lovecchio è ben posizionato e respinge.

Per il pareggio occorre attendere l’inizio del secondo tempo: Losavio pesca Forbes sul filo del fuorigioco e questa volta il portoghese e non sbaglia per l’1-1.

Equilibrio che dura sette minuti: al 9’ traversone di Cafagna, Lavopa tutto solo colpisce di testa e la piazza dove Menegatti non può arrivare: 1-2 al Curlo.

Risposta immediata del Fasano, all’11’, con Losavio in diagonale: mira imprecisa.

Al 18’ arriva il tris del Barletta: fa quasi tutto il neo entrato Loiodice, che apparecchia per Cristallo. Il laterale davanti a Menegatti non sbaglia e trova il tris.

La seconda parte di frazione ha poco altro da raccontare. Al 32’ serpentina di Loiodice in area, provvidenziale una deviazione in angolo ad evitare la rete.

Fa festa il Barletta che chiude una stagione memorabile al quarto posto a quota 64 punti e affronterà, nei play-off in trasferta il Nardò. Per il Fasano, invece, l’annata si chiude in nona posizione con 44 punti.