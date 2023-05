Alla presenza dell’Assessore allo sport del Comune di Barletta Marcello Degennaro e del Presidente della Federazione Italiana Vela della Regione Puglia Alberto La Tegola, d’intesa con il Comandante della Capitaneria di porto di Barletta Daniele Governale, dei tanti appassionati di attività veliche e dei soci, nella sede della Lega Navale di Barletta, domenica 14 maggio, è stato presentato il ricco programma di eventi e di iniziative che si svolgeranno sulla spiaggia concessa alla L.N.I. Barletta per attività di Kite Surfing.

Il Presidente della L.N.I. Barletta Giuseppe Gammarota, dopo aver ringraziato i presenti, ha voluto sottolineare come a differenza del Comune di Roma che ha vietato per il 2023 la possibilità di svolgere questa attività sportiva, diventata disciplina olimpica, su tutte le spiagge (ordinanza che ha scatenato le reazioni dei tanti appassionati di questo sport) l’Amministrazione Comunale del Sindaco Cannito ha favorito questa nostra richiesta finalizzata anche alla preparazione atletica dei nostri ragazzi e ragazze. La convocazione ricevuta dal “nostro” Giuseppe Paolillo quale componente della Squadra ufficiale italiana al Campionato Europeo di Kite Foil, conferma la potenzialità che la nostra città è in grado di offrire a chi pratica questo tipo di sport e di tutti gli altri sport che si possono fare in spiaggia.

L’Assessore Degennaro, conferma questa “visione” e conferma la sua attenzione precisando che la città ha bisogno di offrire spazi nei quali fare attività sportive in piena sicurezza. Ruggiero Bollino, responsabile settore velico della L.N.I. Barletta, ha sottolineato l’enorme potenzialità che la nostra città offre a tutte le discipline veliche mentre il Presidente F.I.V. Regionale Alberto La Tegola, ha sottolineato la bontà delle operazioni in programma e la soddisfazione di avere anche a Barletta e in particolare nella sede della L.N.I. Barletta un forte punto di riferimento della F.I.V.

Non va dimenticato che la Lega Navale Barletta è anche sede della F.I.C. (Federazione Italiana canottaggio), vero punto di forza del nostro sodalizio, che i nostri “ragazzi” sono impegnati in manifestazioni che si svolgono in tutta Italia registrando lusinghieri risultati e che quest’anno, dopo due edizioni nazionale molto ben riuscite, sulle nostre spiagge si svolgeranno i Campionati Mondiali di Coastal Rowing-Beach Sprint, evento di grande interesse mediatico. Un’occasione che Barletta saprà cogliere e che certamente contribuirà alla promozione della nostra città.