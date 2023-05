L’Assessorato alla Cultura del Comune di Barletta e la Pinacoteca De Nittis hanno programmato dal 26 al 28 Maggio 2023, nelle sale espositive del Palazzo Della Marra, una mostra di composizioni floreali Ikebana ispirate ad alcune delle opere di Giuseppe De Nittis.

L’Ikebana, antica arte giapponese di disporre i fiori, con oltre mille anni di storia, testimonia in modo evidente il legame inscindibile tra Uomo e Natura in Giappone, in quanto in Oriente il disporre i fiori rappresenta un atto assolutamente naturale poiché simbolo della natura stessa. Le installazioni Ikebana saranno realizzate a cura del Chapter di Roma della Scuola di Ikebana Ohara, con il coordinamento del prof. Renato Miracco, curatore della Pinacoteca Giuseppe De Nittis e collocate in prossimità delle opere da cui hanno tratto ispirazione.

L’inaugurazione della mostra si terrà nella Corte di Palazzo Della Marra venerdì 26 Maggio alle ore 12 e in tale occasione sarà possibile ammirare dal vivo una dimostrazione di arte Ikebana a cura dalle maestre giapponesi Mayumi Araki, Yuri Maruyama e Atsuko Oka che realizzeranno alcune composizioni tra le più rappresentative.

“Questa iniziativa – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Damiano Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – rappresenta per la nostra Città un ulteriore tassello nel percorso di internazionalizzazione della figura di Giuseppe De Nittis, in vista di tanti altri nuovi importanti appuntamenti che lo vedranno protagonista”.

È noto che De Nittis fu un attento collezionista di stampe e di oggetti giapponesi e che in varie sue opere si ritrova forte l’estetica del Giappone. Questo avviene soprattutto nelle quattro opere a ventaglio “Foglie di vite”, “Natura”, “Notturno capriccioso” e “Crisantemi e bambù” che sono un immediato richiamo alla corrente artistica Rimpa, una delle più importanti scuole storiche della pittura giapponese nata nel XVII secolo. La scuola di Ikebana Ohara, unica tra le scuole giapponesi di Ikebana, ha tra i suoi stili compositivi proprio il Rimpa che viene realizzato con foglie, fiori e rami di grande impatto visivo per dar vita ad una composizione che deve apparire come un dipinto. Ai ventagli di De Nittis si ispirerà il suggestivo Ikebana realizzato in due vasi di ceramica a forma di ventaglio in stile Oribe e che sarà possibile ammirare nella mostra. Altre composizioni, in vari stili, prenderanno ispirazione dalle opere “Mazzo di crisantemi”, “Primavera”, “Colazione in giardino”, “Westminster bridge”, “Donna di colore”, “La strada da Napoli a Brindisi” e “Pattinaggio”. A realizzarle saranno alcuni dei Master del Chapter di Roma della Scuola Ohara: Mayumi Araki (Sub Grand Master), Yuri Maruyama (presidente del Chapter e Primo Master), Atsuko Oka (Primo Master), Diego Angeloni (Quarto Master), Francesca Vittoria Riccheo (Quarto Master).