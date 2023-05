La società Suara Beach srl che si sta occupando della riqualificazione dell’area sita in zona Ariscianne, in Via Vicinale Misericordia, a Barletta, intende rettificare quanto riportato in data 25 maggio 2023 da alcuni organi di stampa locali.

Questi ultimi hanno riportato in maniera fuorviante quanto emerso dalla giunta comunale tenutasi il 24 maggio. Il Suara Beach ha già ricevuto dall’ufficio tecnico del comune di Barletta in data 15 maggio nulla osta urbanistico favorevole a procedere (Rif. nullaosta Rif. prot. n. 27446 del 06/04/2023 – prot n. 28621 del 12/04/2023 – prot n. 28788 del 12/04/2023- prot. n.34420 del 28/04/2023 protocollato in data 15.05.2023).

La delibera di giunta del giorno 24 maggio 2023 non inficia assolutamente sul regolare svolgimento delle attività di Suara Beach ma contesta esclusivamente l’accesso ad uno schema di convenzione comunale.

La struttura ci tiene a precisare altre importanti obiezioni a quanto riportato, facilmente riscontrabili sia sul posto e soprattutto su tutta la documentazione prodotta e presentata:

– l’area di interesse non è terreno agricolo bensì parco urbano come rilevato dal Comune di Barletta nel succitato nulla osta;

– il progetto risulta di interesse pubblico, a seguito di accettazione delle prescrizioni riportate nel suddetto nulla osta in merito allo sviluppo di iniziative sociali e culturali;

– Suara beach si è inoltre impegnata a mettere a disposizione gratuitamente alle associazioni sportive e culturali cittadine per l’utilizzo degli spazi per allenamenti, eventi, iniziative ed altro;

– Suara beach si è inoltre impegnata al fine di effettuare un miglioramento fondiario nell’area di interesse come comunicato al comune di Barletta ed asseverato da un tecnico incaricato;

– la società si è fattivamente impegnata della rivalutazione dell’area di interesse piantando ben 600 alberi, andando quindi a creare un vero e proprio polmone verde in un’area fortemente interessata dalla presenza di aziende. L’area di interesse rientra in quelle indicate dal comune di Barletta come aree da riqualificare in una delibera del 2021;

– Suara beach ha inoltre destinato una vasta area a parcheggi come servizio ulteriore alla collettività.

La società si riserva la possibilità di effettuare una conferenza stampa per spiegare alla stampa, alle associazioni ed alla cittadinanza il progetto di rivalutazione territoriale e cittadina in atto. Si invitano inoltre tutte le associazioni cittadine, a partire da Legambiente, Libera contro le mafie, Walakota, Sigea Puglia, Italia Nostra – sez. di Barletta, Fra storia e Natura ed altre, a visitare l’area ed a confrontarsi con la società al fine di conoscere le intenzioni e soprattutto la disponibilità della società stessa a mettere a disposizione i propri spazi per eventi pubblici. Siamo a vostra disposizione.