Per venerdì 26 maggio, in occasione dei festeggiamenti in onore di S.Filippo Neri, si terrà una processione (partenza ore 19,30) nell’ambito del quartiere dove è sita l’omonima Parrocchia. A tal proposito l’Ufficio Tecnico del Traffico ha istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione (dalle 18,00 alle 23,00) sulle strade interessate: via Mons. Dimiccoli (presso Chiesa S.Filippo Neri); via Suor Maria Felice Sfregola; viaMaranco, via L.Dicuonzo (da via Maranco a via Prascina), via Prascina (da via Dicuonzo a via D’Andrea), via A.D’Andrea (da via Prascina a via Dimiccoli); via Mons.Dimiccoli (da via D’Andrea a via Cataneo); via G.Cataneo (da via Dimiccoli a via Magenta), via Magenta, via Scommegna.

Sabato 27 Maggio, inoltre, è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle 07,00 alle 12,00 su via Zanardelli (da via Q.Sella a via Patalini) per permettere lo svolgimento dei “Giochi sportivi Scuola Primaria A.S.2022-2023”.