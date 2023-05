In data 24 maggio è stata diramata una diffida formale dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani nei confronti del Comune di Barletta per la mancata approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2022.

La legge, infatti, prevede che il rendiconto della gestione deve essere deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo. Nel caso di Barletta risulta che, pur avendo la Giunta comunale approvato il relativo schema, questo non è passato per l’approvazione in Consiglio comunale.

Per questo motivo la Prefettura per legge dà “un massimo di 20 giorni, decorrenti dall’ultima data di notificazione del presente provvedimento ai singoli Consiglieri, significando che, in mancanza, saranno attivati i poteri sostitutivi ed avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale”.

Quindi nei prossimi giorni, probabilmente nella già convocata assemblea del 30 maggio, dovrà essere necessariamente approvato il rendiconto di gestione 2022