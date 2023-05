Procedono con la massima accuratezza i preparativi per la manifestazione sportiva “Ciemme Vivi Barletta 2023”, gara podistica sulla distanza dei diecimila metri programmata domenica 28 maggio, dalle ore 9.30. Il suo itinerario, molto eterogeneo, si dipanerà su un’area urbana molto estesa. Basilare l’ideale patto di assidua collaborazione tra l’Amministrazione comunale, i promotori e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell’organizzazione della gara per garantire la perfetta riuscita dell’evento, azzerando sul nascere le possibili criticità.

Rientra in questa strategia l’ultima riunione, svoltasi ieri pomeriggio presso il comando di Polizia Locale, a cui hanno preso parte il vicesindaco Giuseppe Dileo, l’Assessora alla Polizia Locale Elisa Spera, il Presidente dell’Associazione “ASD Barletta Sportiva” Enzo Cascella, i referenti del Comitato della Zona 167 e del Nucleo Guardia Ambientale ODV, rispettivamente Raffaele Patella e Vincenzo Rizzi. Al tavolo anche le Associazioni di categoria: presenti Marco Dimalta per la Confcommercio, mentre per la FIPE – Confcommercio c’erano Antonio Quarto e Antonio Lacerenza.

L’Assessora Spera ha espresso in proposito “Vivo e condiviso compiacimento per la collaborazione e lo spirito organizzativo dimostrato da tutte le figure coinvolte nelle attività preparatorie. Un vero e proprio modello di coordinamento con l’Ufficio Traffico e la Polizia Locale, finalizzato ad approfondire e rimuovere ogni potenziale problematica affinché la tredicesima edizione di questa competizione su strada rappresenti una grande kermesse dello sport di cui andare fieri, nonché un occasioni di brillante visibilità per i quartieri cittadini, principalmente la zona di espansione, attraverso i quali si snoderà l’itinerario”.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore allo Spor Marcello Degennaro, in perfetta sintonia esprimono “Apprezzamento per l’atteggiamento collaborativo della Polizia Locale, delle Associazioni e del volontariato, che contribuirà alla migliore riuscita della manifestazione”.