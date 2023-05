Una targa commemorativa posta all’ingresso del cimitero comunale per ricordare uno dei periodi più drammatici della storia recente, quando gli ospedali si riempivano di malati colpiti dal covid e i pazienti più fragili non riuscivano a sopravvivere al virus. Barletta rende omaggio alle vittime della pandemia: solo nella città della Disfida si contarono circa 300 decessi collegati all’emergenza sanitaria. Alla cerimonia di scoprimento della targa hanno preso parte i parenti delle vittime, i rappresentanti della Prefettura e del consiglio comunale. “Un atto doveroso – ricorda il sindaco Cannito – per non dimenticare una pagina dolorosa per tante famiglie barlettane”

Cannito non dimentica la fase più acuta e drammatica della pandemia, quando nel cimitero comunale non c’era più posto per accogliere le salme dei defunti per covid

Dopo l’emergenza covid il cimitero comunale ha conosciuti lavori di ampliamento e riqualificazione, anche se le criticità non mancano, come il cattivo stato dell’area che accoglie le salme dei bambini o il degrado in cui versa l’antico cimitero dei Greci

Il servizio completo su Telesveva.