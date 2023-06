Il punto principale di ripartenza è scritto nella nota ufficiale della società, dopo la scelta dell’attuale presidente di non accettare la proposta di cessione delle quote avanzata della cordata di imprenditori capeggiata da Vincenzo Bellino. Mario Dimiccoli prosegue la propria esperienza alla guida del Barletta “rilanciando e programmando – si legge nel comunicato – una nuova stagione che deve necessariamente essere all’altezza di una tifoseria che ha dimostrato di meritare palcoscenici più importanti”. Per palcoscenici più importanti, dunque, si intende la “Serie C”. Tradotto in altri termini, il club biancorosso deve presentarsi ai nastri di partenza del prossimo girone H di serie D a carte scoperte. Con l’obiettivo di vincere il campionato. La società, cioè Dimiccoli, ha individuato il primo nome della ripartenza: Beppe Camicia, a cui il presidente vuole affidare l’incarico di direttore generale del club biancorosso, al posto di Beppe Iannone. Camicia, nelle ultime tre stagioni, ha ricoperto lo stesso ruolo prima a Molfetta, in D, poi ad Andria, con la Fidelis, in serie C, e infine – da dicembre sino a gennaio – ancora con il Molfetta in D. I beninformati raccontano di un incontro già avvenuto tra i due. Le parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni, quando Camicia deciderà eventualmente se accettare la proposta e, di conseguenza, mettersi al lavoro per la prossima stagione. Poche novità, al momento, sul fronte allenatore. La certezza si chiama Francesco Farina, che al 100% non vivrà la sua quarta stagione consecutiva alla guida dei biancorossi. L’altra certezza si riferisce a Nicola Ragno, che resta l’obiettivo numero 1 per la panchina ma che piace anche a Team Altamura e Manfredonia, senza dimenticare l’opzione Nardò: con i neretini ha vinto gli ultimi playoff del girone H. C’è da colmare, infine, la casella del direttore sportivo del Barletta. E anche in questo caso, potrebbero esserci novità già nei prossimi giorni.

