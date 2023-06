Nel corso delle ultime due settimane, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, sono stati effettuati a Barletta servizi straordinari di controllo del territorio.

Durante tale attività sono state controllate 1356 persone e 523 mezzi, 24 sono le contestazioni al codice della strada; dieci sono le persone denunciate per vari reati, in particolare per reati contro il patrimonio e per evasione. Nell’ambito del contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati tre pusher e sequestrati consistenti quantitativi di marijuana e di hashish. Sono stati controllati complessivamente 264 soggetti sottoposti a misure cautelari, di prevenzione e alternative alla detenzione. Numerose anche le perquisizioni personali e domiciliari.