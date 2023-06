Impossibile tenere le finestre aperte anche adesso che l’estate è scoppiata e le temperature iniziano a salire: la polvere che si solleva ad ogni folata di vento o passaggio di auto costringe i residenti a barricarsi in casa. Storia di chi vive quotidianamente i problemi di pulizia e manutenzione che affliggono una delle traverse di via delle Querce, nella zona 167 di Barletta, a pochi metri dall’ingresso della chiesa di San Giovanni Apostolo. Un’area verde che non può dirsi più tale, abbandonata all’incuria e al degrado, ricettacolo di insetti e rifiuti; una strada ed un parcheggio non asfaltati e pieni di buche che mettono a repentaglio ruote e sospensioni delle auto. Siamo a ridosso di abitazioni e attività commerciali. I residenti esasperati hanno attivato una raccolta firme – l’ennesima dicono da queste parti – per sollecitare il Comune ad intervenire.

Sono diverse le aree della periferia barlettana con evidenti problemi di manutenzione del verde, come mostrano le immagini girate questa mattina nel quartiere Patalini. Una situazione che dovrebbe migliorare con l’entrata in vigore dal primo luglio dei nuovi disciplinari Barsa. Per la condizione di via delle Querce – ricordano i residenti – esisteva un vecchio progetto già finanziato di riqualificazione di quest’area finito in qualche cassetto degli uffici comunali e mai più tirato fuori. L’auspicio – concludono i promotori della raccolta firme – è che si trovi una soluzione definitiva ad una situazione divenuta insostenibile.

Il servizio.