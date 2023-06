Già due anni fa avevamo denunciato con vari comunicati stampa una lunga serie di situazioni di degrado presenti in città e oggi, a distanza di tanto tempo, rinnoviamo la nostra preoccupazione almeno su tre aspetti, nella speranza che Sindaco e Assessori vogliano trovare soluzioni a breve e a lungo termine.

Ci riferiamo innanzitutto al problema traffico ormai opprimente nel centro città con conseguente impossibilità di parcheggiare. Visitatori e consumatori che desiderano fruire delle bellezze di Barletta e della nostra offerta commerciale trovano ormai impossibile parcheggiare.

Il problema dei parcheggi non è mai stato affrontato, nonostante la nostra Associazione lo abbia più volte sollevato – soprattutto in campagna elettorale – ricevendo promesse non mantenute. Urge metter mano a soluzioni immediate, anche di emergenza, per reperire zone di parcheggio collocate nelle vicinanze del centro e che diano la possibilità di rendere l’ingresso a Barletta non un’avventura senza fine, ma una piacevole esperienza. Siamo ovviamente disponibili a fornire il nostro contributo in termini di idee.

Altra criticità che rasenta ormai l’incredibile è la quasi totale assenza di manutenzione della segnaletica orizzontale. Nel pieno centro, dopo il rifacimento del manto stradale dei due corsi principali, non si è mai più provveduto a ridipingere le strisce pedonali, oltre a quelle per i parcheggi per categorie disagiate e le strisce blu. La mancanza di strisce blu che segnalano la sosta a pagamento (ci chiediamo se nessuno degli amministratori se ne sia mai accorto) provoca spesso irritamento da parte di numerosi automobilisti ignari di posteggiare in zone a pagamento.

Chiediamo anche una maggiore presenza di vigili urbani e una maggiore attenzione al rilascio dei rifiuti nel centro città.

Vorremmo una Barletta più bella, più pulita, moderna, ordinata e vivibile, ma ahimè, di anno in anno la situazione peggiora e la città crolla, esattamente come la pensilina di via Andria».