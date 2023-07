Ora è ufficiale. Barletta fa parte del ristretto numero dei Comuni aderenti all’Associazione Nazionale Città dell’Olio. La cerimonia si è svolta nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello alla presenza del Sindaco Cosimo Cannito con i componenti della Giunta comunale, del vice Presidente Nazionale e Coordinatore Regionale della Puglia dell’Associazione Città dell’Olio Cesareo Troia, della Coordinatrice Provinciale BAT Lalla Mancini e del Segretario Regionale Coordinamento Puglia Vanni Sansonetti.

Durante gli interventi è emersa la mission della Associazione che vede nella Città dell’olio il luogo dell’ospitalità con consolidate tradizioni in cui si opera al fine di tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo. Tra gli obiettivi l’attivazione, con la collaborazione dei produttori locali, del riconoscimento della denominazione d’origine e l’elaborazione, insieme con le altre città, di norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola.

“Sono contentissimo – ha dichiarato il Sindaco Cannito – dell’entusiasmo che ho riscontrato nei produttori locali, soprattutto in quelli più giovani, di fronte a questa adesione che apre nuove prospettive a tutto il comparto olivicolo.

Come istituzione comunale abbiamo deciso di entrare in questo sodalizio in quanto l’associazione Città dell’Olio ha dimostrato, lì dove opera, di essere un qualificato volano per le attività settoriali avviando politiche di sviluppo, innovazione, sostenibilità ambientale ed economica. Abbiamo posto le basi per dare vita ad alcune importanti progettualità a partire dal tema del turismo dell’olio e della formazione degli operatori. Per operare in tal senso, però, – ha concluso il Sindaco – è fondamentale la compattezza del comparto in tutte le sue componenti e la operatività sinergica tra operatori. E questo è il nostro primo obiettivo. Insieme si vince”