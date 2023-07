La piazzetta della Madonna delle Grazie è tornata ad essere luogo di incontro e di festa per il quartiere.

In occasione della festa della Madonna delle Grazie, il parroco del territorio don Fabio Daddato ha voluto recuperare la suggestiva piazzetta (via San Donato) sulla quale si volge lo sguardo di tenerezza della Madonna delle Grazie conservata in una antica edicola. Si tratta di una tela di una Madonna con il bambino (che necessita di urgente restauro) che ha richiamato la devozione popolare del territorio per generazioni.

L’Amministrazione comunale ha sposato l’iniziativa ripulendo in pochi giorni la piazzetta e facendo lavori di straordinaria manutenzione. La piazzetta dimenticata e spesso utilizzata come luogo di bivacco e spaccio è tornata ad essere luogo di incontro per la comunità.

Al termine della processione di sabato scorso, la folla si è fermata in piazza tra le bancarelle e il palco che ha ospitato la band di Francesco Viglietti della scuola di Pino Daniele.

Il Sindaco Cannito esorta tutti ad avere cura dei luoghi appena risistemati in quanto patrimonio dell’intera città e, quindi, di ognuno di noi.