Che Barletta sarà quello che prenderà parte al girone H della Serie D 2023/24? L’interrogativo serpeggia tra i tifosi biancorossi ormai da diverse settimane e nemmeno gli annunci degli arrivi di Gigi Pavarese a capo dell’area tecnica e di Ciro Ginestra in panchina sono stati in grado di placarlo. La società fa sapere di lavorare in silenzio – anche troppo, considerando che le conferenze stampa in via Vittorio Veneto sono diventate un’utopia – ma intanto alcune delle pedine chiave della scorsa stagione si accasano altrove o rischiano di farlo nelle prossime ore. Al primo esempio corrisponde Nicola Loiodice: il fantasista barese ha firmato un accordo con la Team Altamura dopo le 10 reti e gli 8 assist con la squadra della Città della Disfida nella scorsa stagione. Loiodice avrebbe scelto il club murgiano dopo aver atteso a lungo il Barletta, come spiegato a persone vicine a come lasciato intendere sui social con una lettera pubblicata negli scorsi giorni. Troppo flebili però i contatti avviati da parte della società per porre le basi per la permanenza, così è maturato l’addio. Un’altra pedina che potrebbe salutare è Andrea Petta, colonna difensiva della scorsa stagione: la voglia di avvicinarsi a casa e un’offerta importante da parte del Trapani lo potrebbero riportare in Sicilia. Tra i punti di riferimento della scorsa annata non risultano al momento avviati contatti con Carlo Vicedomini mentre dovrebbero fare ancora parte del Barletta Pollidori, Cafagna, Telera e Milella. Non faranno parte del Barletta che verrà Russo e Marangi mentre restano alla finestra in attesa di segnali i vari Lattanzio, Scaringella, Lavopa e Di Piazza. Ne vien fuori una rosa a caccia di rinforzi e personalità, quella necessaria per proseguire il progetto di crescita annunciato dalla proprietà sui social qualche settimana fa. Alla voce rinforzi sono stati associati tanti nomi di pregio: da Guastamacchia per la difesa a Lorenzo Longo e Strambelli per la trequarti fino a Burzio, Santoro e Saraniti in attacco. Si attende che qualcuno tra questi obiettivi diventi realtà per dare il via ufficialmente alla campagna acquisti del Barletta edizione 2023/24.

IL SERVIZIO DI TELESVEVA