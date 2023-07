Sono stati convocati gli stati generali di Confcommercio Bari-Bat per l’elezione del nuovo presidente in seguito alla scomparsa di Alessandro Ambrosi, presidente Confcommercio Bari-Bat. Per acclamazione dei votanti presenti è stato eletto al vertice di Confcommercio Bari-Bat Vito D’Ingeo, vice presidente uscente che ha traghettato Confcommercio a livello provinciale negli ultimi mesi di mandato del compianto Ambrosi.

Visita a sorpresa del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che nel suo breve ma intenso intervento ha ricordato Ambrosi ed ha augurato al nuovo presidente buon lavoro, confermando la sua totale disponibilità per il lavoro futuro.

Accanto a D’Ingeo il neo eletto vicepresidente di Confcommercio Bari Bat Pantaleo Carriera.

«Stare a stretto contatto con l’amico Sandro ha consentito al mio operato di arricchirsi in termini di competenze, esperienze e dedizione all’ascolto e al dinamismo – ha dichiarato D’Ingeo subito dopo la proclamazione –. Il lavoro di Ambrosi ha dimostrato, a più riprese, che il gioco di squadra, dare dignità e rispetto a tutte le associazioni afferenti a Confcommercio e a tutti gli enti, operare con forza e coraggio senza però mai essere solisti ma in modo corale sono gli unici ingredienti per creare un ambiente sano, stimolante, produttivo e inclusivo. Riconosciamo tutti il modo di fare di Sandro: amichevole e determinato, coinvolgente e mirato allo sviluppo. Intendo continuare lungo il percorso da lui magistralmente tracciato su tutti i fronti, ascoltando e lavorando sinergicamente con tutte le realtà associative mettendo in pratica un passaggio generazionale sotto il profilo dirigenziale in Confcommercio Bari-Bat. E così come Sandro amava dire: “dobbiamo alzare sempre più l’asticella”. Confcommercio c’è».

«Ho e avrò sempre vivo nell’animo e nel cuore il ricordo di un amico – ha sottolineato Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, nel suo messaggio augurale –. Il suo lavoro era l’unione di impegno sociale e impegno istituzionale. Assieme abbiamo condiviso momenti complicati e momenti belli. E lui era solito affrontare entrambi con la stessa compostezza. Condivido una delle sue massime: “Con il talento si vincono le partite, ma con il gioco di squadra si vincono i campionati”. Ha ereditato un’associazione, quella provinciale di Bari, con zero associati. Lui si è rimboccato le maniche e con Leo Carriera, Vito D’Ingeo, con i dirigenti e con i collaboratori ha reso Confcommercio Bari-Bat un esempio nazionale, un modello di cultura del fare. Si riparta da questo modo di lavorare, con umiltà ma con coraggio, con l’amore verso la propria terra che era innato in Sandro e continuando a programmare insieme, tutti insieme, la crescita dei nostri territori sotto i profili sociale, economico, turistico e culturale. Al neo presidente, all’amico Vito D’Ingeo, rivolgo gli auguri di un lavoro incisivo ed efficace da parte mia e di tutta Confcommercio», ha concluso Sangalli.