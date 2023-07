Voglia di riscattarsi, ricordare a tutti il proprio valore e dimostrare di poter essere ancora protagonista in una squadra ambiziosa. Sono gli elementi che hanno spinto Matteo Di Piazza a prolungare il suo rapporto contrattuale con il Barletta. L’attaccante di Partinico farà parte del gruppo allenato da Ciro Ginestra nella stagione 2023/24. Una conferma che non era attesa ma che si è materializzata nel corso degli scorsi giorni: fondamentali sono stati i colloqui proprio tra calciatore e allenatore, che in campo parlano la stessa lingua e si erano già conosciuti ai tempi della Fidelis Andria in Serie C, e la scelta di Di Piazza di trovare stabilità professionale dopo una vita da nomade del calcio a costo di ridursi sensibilmente l’ingaggio: in carriera ha giocato con Savoia, Vittoria, Benevento, Sudtirol, Rimini, Siracusa, Chievo, Pro Vercelli, Gubbio, Akragas, Maceratese, Vicenza, Foggia, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Catania, Fidelis Andria e Brindisi. Fino al Barletta, causa sposata a dicembre nel 2022.

L’esperienza in biancorosso di Di Piazza può essere riassunta in tre click. Il primo scatta l’otto gennaio 2023: gol nel 2-0 al Gladiator e la sensazione che il periodo di ambientamento, durato un mese, sia ormai alle spalle. Due settimane dopo Di Piazza segna il gol potenzialmente più importante della stagione: pressa il portiere della Cavese Colombo nel big match del Puttilli, il rinvio dell’estremo difensore gli carambola addosso e termina in rete. Biancorossi in vantaggio ma poi raggiunti nella domenica che non vale però il sorpasso sulla capolista. Si arriva poi al 4 febbraio: sabato sera, al Puttilli c’è il Bitonto. Nel finale di primo tempo Di Piazza arriva alle mani con l’attaccante neroverde Figliolia in seguito a un fallo ai suoi danni dell’avversario Riefolo. “Facile essere elogiati dopo aver fatto una bellissima prestazione e aver siglato un bellissimo gol – scrisse qualche ora dopo su Instagram – sono qui semplicemente per chiedere scusa a tutto il popolo biancorosso, alla mia società e a tutti i miei compagni”. Quella notte è stata però lo spartiacque di una stagione archiviata con una serie di ingressi dalla panchina, il gol di Fasano nell’ultimo turno e il posto da titolare nel ko in semifinale playoff a Nardò. Sembrava il passo d’addio, era invece l’inizio di una second life in biancorosso. Che Di Piazza spera di vivere da protagonista, una missione che spesso gli è riuscita in carriera.