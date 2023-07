Nel giorno della presentazione dei programmi per la stagione 2023/24, su Barletta si materializza il colpo a effetto che non ti immagini: è a un passo dai biancorossi Ezequiel Schelotto. Il centrocampista ex Inter, Atalanta, Chievo e Cesena, classe 1989, ultima esperienza in campo con il Deportivo Moron nella seconda divisione argentina, sarà in Puglia lunedì per firmare il suo contratto con i biancorossi. Un’operazione commentata così dal nuovo direttore sportivo Gigi Pavarese.

Non solo Schelotto e Petta, con il quale procede la trattativa per il rinnovo. In conferenza Pavarese ha fatto il punto sulle operazioni concluse sin qui in entrata.

Altro aspetto discusso: il silenzio della società, durato 50 giorni, e la necessità di fare chiarezza per ripartire. Tema messo in primo piano dal presidente Mario Dimiccoli.

Prime parole da allenatore biancorosso per Ciro Ginestra, alla quarta tappa pugliese dopo Altamura, Andria e Barletta.

A far discutere è ancora la questione stadio Puttilli, con intoppi per il raggiungimento della capienza totale.

Non è passata inosservata la presenza in sala stampa di Vincenzo Bellino, che sosterrà il progetto biancorosso. E tocca al vicepresidente Antonio Palladino, tornato nel ruolo dopo un anno, rassicurare tutti sull’unità di intenti.