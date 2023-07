L’estate 2023 è entrata nel vivo e con essa anche la programmazione del beach club Suara, con sede in Strada Vicinale Misericordia a Barletta. L’area, inaugurata da poche settimane e studiata per offrire un’esperienza differente rispetto ai comuni lidi balneari, è una vera e propria oasi di 20.000 metri quadri calpestabili che include tutti i servizi indispensabili. A questi si sommeranno 10 serate a suon di musica, che coinvolgeranno artisti noti sulla scena nazionale e alterneranno generi e pubblico. “Suara, che spettacolo” il claim scelto, indicativo della volontà di invitare i barlettani a restare nel territorio per divertirsi e danzare insieme con un programma di respiro internazionale.

Si parte nel weekend compreso tra venerdì 14 e sabato 15 luglio con la dj americana Milushka, direttamente dallo storico locale “Space” di Miami e Michel Cleis, autore di hit internazionali e ballate da tutto il mondo, per poi proseguire giovedì 20 luglio con il sound della Sud America Experience, il 21 luglio con il dj set di Sossa e arrivare al 22 luglio. Data in cui è atteso a Barletta il live di Pigna, musicista di Modena, autore e compositore di brani italiani di genere pop-rock.

La programmazione di mese di luglio si concluderà venerdì 28 con la musica di & Friends, concetto musicale del newyorkese Sean Thomas. Nel primo fine settimana di agosto spazio ai dj set: venerdì’ 4 tocca a Kinahau, sabato 5 a Federica Scavo, che in carriera ha anche collaborato con Jovanotti. Con l’avvicinamento del Ferragosto spazio alle notti stellate. E chi meglio di Alan Sorrenti, noto per una hit come “Figli delle stelle”, disco rimasto nella top ten italiana per sedici settimane consecutive ed è risultato essere l’ottavo singolo più venduto dell’anno 1978, per celebrarle? Il 12 agosto alle 22 il cantautore napoletano di origine gallese sarà al centro della pista del Suara Beach. Anteprima di un finale di estate affidato alla musica del Ralf On the Beach: protagonista Antonio Ferrari, noto anche con lo pseudonimo di DJ Ralf, disc jockey italiano di musica principalmente house, e fondatore di LaTerra Recordings, un’etichetta discografica indipendente. L’icona del night clubbing italiano si esibirà domenica 3 settembre al tramonto. Durante il giorno poi si potrà approfittare del totale relax offerto dall’oasi del Suara, punto di ritrovo per godere delle ore di sole, vivere le proprie vibes con musica di sottofondo ed un buon drink grazie al servizio bar e tuffandosi in piscina. E tante altre sorprese potrebbero manifestarsi all’orizzonte…Stay tuned sulle note di “Suara, che spettacolo”.