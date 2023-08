All’inizio del campionato manca meno di un mese e a Barletta è già da sold out: sono infatti andati esauriti nel giro di una settimana i biglietti messi a disposizione dalla società per sottoscrivere l’abbonamento in curva nord, nel cuore del tifo biancorosso. Un traguardo raggiunto nella serata di martedì 8 agosto e notificato dal Barletta sui propri canali social. “Strepitosa manifestazione d’amore del popolo biancorosso” la definiscono dal club mentre i tagliandi già staccati tra gli abbonati sono quasi 2000. Numeri difficili da registrare ad altre latitudini nel campionato di Serie D.

La campagna abbonamenti in casa Barletta ha avuto il via il 31 luglio e andrà avanti fino al 21 agosto. I primi sette giorni sono stati dedicati alla prelazione per i vecchi abbonati ma è con l’apertura libera che si è registrato l’esaurimento delle tessere messe a disposizione in curva nord. Una piccola fetta di ticket per accedere al settore resterà in vendita in occasione delle partite casalinghe ma la certezza è che i 1600 abbonamenti della scorsa stagione rappresentano un traguardo già superato. A naso, la sensazione è che il Barletta possa andare addirittura oltre i 63mila spettatori – fonte Transfermarkt.it – fatti registrare nelle 17 partite casalinghe della scorsa stagione, per una media superiore ai 3700 tifosi presenti per ogni partita giocata allo stadio Cosimo Puttilli, numeri secondi nella categoria al solo Catania. Una dimostrazione d’amore che aveva vissuto il suo prequel nella giornata del raduno che ha avviato la stagione 2023/24, con quasi 1500 tifosi sugli spalti in un caldo pomeriggio di luglio per accogliere un gruppo di calciatori quasi completamente rinnovato e guidato da Ciro Ginestra.

I numeri espressi dal botteghino cozzano però con le problematiche irrisolte riguardanti il Puttilli: poco meno di un mese fa una riunione in Sala Giunta tra il sindaco Cannito, i tecnici comunali, la dirigenza del Barletta e gli esponenti della tifoseria organizzata aveva certificato l’impossibilità, almeno provvisoria, di la Curva Sud per i tifosi di casa. L’alternativa proposta dall’amministrazione è così quella di trasferire attraverso un’ordinanza straordinaria un robusto numero di spettatori in gradinata, cosa già fatta nella stagione sportiva 22/23, lasciando in Curva Sud soltanto il 10% della capienza totale dell’impianto riservandolo al settore ospiti. Per risolvere definitivamente il problema occorrerebbe procedere all’installazione dei tornelli, operazione dal costo di circa 240mila euro che risolverebbe il problema e permetterebbe di raggiungere una capienza totale di 8500 posti a fronte degli attuali 4900 ma le casse comunali oggi non dispongono di questa cifra.