In occasione della partita di calcio amichevole Barletta- Corato che si disputerà Sabato 12 agosto e per la solenne processione dell’Assunta che si terrà Martedì 15 l’Ufficio Tecnico del Traffico ha pubblicato due distinte ordinanze.

Per l’incontro calcistico viene disposto il divieto di sosta con rimozione dalle 17,00 alle 21,30 su via Dante Alighieri (da ingresso carrabile Liceo scientifico), via Zanardelli ( da via Beccaria a via Vittorio Veneto), via Vittorio Veneto ( da via Zanardelli a via Barbarisco), via Leonardo da Vinci (dal n°13 al n°1). E’, inoltre, istituito il divieto di transito fino a cessata necessità valutata dai funzionari delle FF.OO.

Per la processione dell’Assunta (partenza ore 20,00 del 15 agosto)

È istituito il divieto di transito su Piazza Castello, via Carlo d’Asburgo, Via Cavour, Corso Garibaldi, via Beccarini, Piazza Aldo Moro (solo tratto interessato dalla processione),via Consalvo da Cordova, Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Via Consalvo da Cordova e via Nazareth ), via Nazareth, via Cialdini, via Duomo.

È istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 18,00 alle 21,00 su Piazza Castello, via Carlo d’Asburgo, Via Cavour, Corso Garibaldi, via Baccarini, Piazza Aldo Moro (solo tratto interessato dalla processione), via Consalvo da Cordova.