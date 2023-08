C’è da attendersi una edizione in grande stile con la rievocazione 2023 della disfida di Barletta che si terrà tra il 3 e il 10 settembre. Il motivo delle alte aspettative è presto detto: la regia della manifestazione è stata affidata al maestro Alessandro Piva conosciuto dal grande pubblico per i suoi film “La Capa gira” e “Mio Cognato”, entrambi ambientati a Bari. Ma Piva ha saputo raccontare la Puglia utilizzando formati differenti e ci si può legittimamente attendere che anche in questa avventura riesca a lasciare il segno. Intanto prende le redini della rievocazione nell’anno in cui torna anche il certame cavalleresco: Ettore Fieramosca, mitico simbolo della vittoriosa sfida dei 13 italiani ai 13 francesi, sarà interpretato da Giorgio Pasotti. Guy de La Motte sarà invece l’attore Giovanni Calcagno mentre resta ancora top secret il nome della attrice di fama nazionale cui sarà affidato il ruolo di Elvira da Cordova. Le iniziative di questa edizione 2023 della disfida dureranno una settimana, coinvolgeranno diversi quartieri di Barletta e diverse fasce di età con attività rivolte ai più piccoli come agli adulti, a chi già conosce la storia della disfida e a chi la scopre per la prima volta. Ma ovviamente sarà nel fine settimana dall’8 al 10 che si concentreranno i tre eventi più simbolici: nel Centro Storico, venerdì 8 settembre, il Lancio della Sfida; sabato 9 in piazza Marina le cerimonie di Investitura e Giuramento dei cavalieri in costumi d’epoca; domenica 10 nel fossato del Castello, la spettacolare messinscena del Certame Cavalleresco tra 13 cavalieri francesi e 13 cavalieri italiani, al quale seguirà il Corteo Trionfale. La chiusura della manifestazione sarà con uno spettacolo piromusicale davanti le mura del Castello.