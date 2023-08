In archivio il test amichevole tra Barletta e Sulmona Under 19 in quel di Rivisondoli. Troppo netta la differenza di valori tra i biancorossi di Ginestra e la giovane rappresentativa abruzzese, che ha resistito solo per quindici minuti prima di incassare una pioggia di reti n fino al definitivo 15-0. In evidenza Russo(quattro gol ndr), Glorioso(tre gol) e Schelotto(due gol) per il Barletta, che intanto saluta il giovane portiere Paparella, prossimo alla firma con il Matera.

Dopo due minuti Barletta vicino al vantaggio con Ngom, che non trova la porta da posizione invitante. Al 4′ ci prova Russo con un colpo di testa che sorvola l’incrocio dei pali difeso dal portiere abruzzese. Ancora occasioni per i biancorossi, che ci provano con Ngom(traversa in acrobazia) e Schelotto(diagonale che termina sul fondo), prima del vantaggio dello stesso capitano biancorosso che sblocca la contesa con un destro preciso al 16′. Al 21′ Schelotto raddoppia su invito di Marsili: conclusione al volo che non lascia scampo al numero uno del Sulmona Under 19. L’ex esterno di Inter e Atalanta tra le tante è nuovamente protagonista alla mezz’ora, quando serve un comodo appoggio a porta sguarnita a Ngom, e al 37′ per un cross trasformato al volo da Russo. Il primo tempo si chiude con il Barletta in controllo per 4-0.

La ripresa si apre con la consueta girandola di cambi con il quinto gol del Barletta, ad opera di Russo che trova la sua personale doppietta ancora su assist di Schelotto. Sempre l’esterno offensivo cerignolano triplica al 55′, sfruttando al meglio una sponda aerea di Schelotto. I biancorossi vanno sul velluto e trovano la settima rete con un gran tiro dalla distanza di Marsili. L’ottava rete porta la firma di Marconato, che supera l’incerto estremo difensore abruzzese con una conclusione dal limite dell’area di rigore. Al 67′ arriva il nono gol, ancora con Russo che non sbaglia a tu per tu con il portiere. Decimo gol un minuto più tardi con il neoentrato Glorioso, che si ripete poi al 73′ e triplica al 77′, intervallato dal sigillo di Sfrecola. Ancora in gol il giovane centrocampista barlettano all’83’ con una bella conclusione che termina nel sette. Ultimo dato il quindicesimo gol, questa volta a firma di Camara con un colpo di testa, che manda in archivio un test servito perlopiù per mettere minuti nelle gambe in vista del debutto ufficiale in Coppa contro il Bitonto previsto per il 3 settembre.

TABELLINO

BARLETTA (3-5-2): Sapri(46’Guido); Lacassia(46’Milella), Silvestri(46’Bramati), Sepe(46’De Marino); Venanzio(46’Evangelista), Marsili, Marconato(73’Camara), Fornaro(46’Cafagna), Schelotto; Ngom(66’Glorioso), Russo(73’Sfregola).

Reti: 16′ e 21’Schelotto, 33’Ngom, 37′, 49′, 55′ e 66′ Russo, 57’Marsili, 63’Marconato, 68′, 73′ e 77′ Glorioso, 75′ e 83′ Sfrecola, 89’Camara.

Foto di Sergio Porcelli

A cura di Giacomo Colaprice