Un’estate nel segno della rivoluzione tecnica e della cesura con il passato è alle spalle, o quasi. Il presente del Barletta coincide con la Coppa Italia Dilettanti e l’appuntamento in programma domenica 3 settembre alle 18 al Cosimo Puttilli contro il Bitonto. Occasione propizia per salutare ufficialmente l’alba di una stagione avviata nel segno di un record: quello di abbonamenti, oltre 2800, sottoscritto da una piazza che non ha alcuna intenzione di abbassare l’asticella rispetto a quanto visto nella scorsa stagione, archiviata con un quarto posto difficile da pronosticare e l’accesso alle semifinali playoff.

La sfida al Bitonto sarà utile per avere una prima tara del peso specificio dell’organico allestito dal direttore sportivo Gigi Pavarese, imbastito con sole quattro conferme (Milella, Cafagna, Russo e Di Piazza) e 25 volti nuovi, diventati 22 con i recenti tagli di Paparella, Barbarello e Rastelletti. Una rosa molto ampia ma che nelle idee di Ciro Ginestra, esplicitate a voce dallo stesso allenatore, va ancora completata. I ben informati raccontano che Ginestra abbia chiesto almeno altri due rinforzi di categoria, con un messaggio per i naviganti: il 45enne di Pozzuoli ha scelto la piazza biancorossa con la forte volontà di riscattare le esperienze di Altamura e Andria, concluse anzitempo, ma per farlo puntando ai primi cinque posti del campionato sa che servono altri puntelli di qualità. Un concetto valido in particolare per la difesa e l’attacco, due reparti che hanno convinto meno del centrocampo nei primi test stagionali. Una tesi che almeno nel ritiro di Rivisondoli non aveva incontrato il semaforo verde di Pavarese. I giorni trascorsi sono stati quelli del confronto tra le parti e potrebbero aver prodotto una mediazione, che solo le settimane che portano alla deadline del calciomercato – fissata per il 15 settembre per i club dilettantistici – saranno in grado di dimostrare.

Per l’esordio in Coppa, prezzi compresi tra i 10 euro più prevendita della tribuna laterale e i 5 più prevendita di curva e settore ospiti. Per la “prima” della stagione 2023/24, ci sarà una novità: il posizionamento delle panchine, traslocate negli scorsi giorni dal settore distinti al lato lungo del campo che coincide con la tribuna. Una nuova prospettiva per guardare un Barletta tutto nuovo: poi a parlare sarà il rettangolo verde.