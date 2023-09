Con riferimento al contributo Carta solidale – “Dedicata a Te”, in vista della prossima scadenza del 15 settembre p.v., data ultima per effettuare almeno un primo acquisto con la Carta solidale, al fine di non incorrere nella decadenza del contributo, si reitera l’invito ai beneficiari a seguire le istruzioni già rese note nel comunicato del 21 luglio scorso, più volte ripubblicato, per accedere e scaricare la comunicazione utile per il ritiro di detta Carta presso qualsivoglia Ufficio Postale. Di seguito il link per leggere il comunicato completo:

https://www.comune.barletta.bt.it/area_letturaNotizia/188262/pagsistema.html

In alternativa, ad ulteriore supporto degli ultimi beneficiari rimasti, per i quali persistano difficoltà di accesso a detta piattaforma telematica, è possibile anche rivolgersi al personale del Segretariato Sociale presso gli Uffici dei Servizi Sociali, in Piazza Aldo Moro n. 16 (4° piano), per le dovute verifiche e per il ritiro di detta comunicazione da presentare agli Uffici Postali.

In tale ultima ipotesi, occorre che il beneficiario acceda agli Uffici munito di valido documento di riconoscimento, in corso di validità, e tessera sanitaria, rispettando i seguenti orari:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 09 alle 13.

giovedì dalle 09 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Segretariato Sociale contatti: 0883–516726/743/734.

La lista dei beneficiari, elaborata da INPS, è pubblicata sulla rete civica.