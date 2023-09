Quale Barletta per la prima uscita ufficiale nel girone H di Serie D, edizione 2023/24? Questo l’interrogativo che accompagna Ciro Ginestra alla trasferta del Marcello Torre, in programma domenica alle 17.30 sul campo della Paganese. Sfida che torna a giocarsi a quasi nove anni di distanza dall’ultima volta, risalente a novembre del 2014 con vittoria per 2-1 dei padroni di casa (Deli e autorete di Kiakis dopo l’iniziale vantaggio biancorosso griffato Floriano) e che sarà trasmessa in diretta televisiva su Telesveva sul canale 18, con possibilità di godersi il match anche attraverso i canali social Facebook e Youtube dell’emittente.

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI TELESVEVA

Alla trasferta in terra campana Ginestra si avvicina con diversi punti interrogativi da sciogliere. La partita di Coppa Italia contro il Bitonto, pareggiata per 1-1 nei tempi regolamentari con le reti di Tedesco e Ngom, ha confermato una squadra in modalità work in progress. Quasi fisiologico, tenendo conto della conferma di soli quattro elementi della scorsa stagione – Milella, Cafagna, Russo e Di Piazza – e del capolinea con alcuni dei leader che avevano avuto un ruolo chiave nel Triplete in Eccellenza e nel raggiungimento del quarto posto in Serie D. La base è nel 3-5-2, modulo sul quale l’ex allenatore di Fidelis Andria e Team Altamura ha lavorato per tutta l’estate. A Pagani è possibile l’innesto dal primo minuto di uno tra Silvestri e Lobosco nel pacchetto over della difesa. Sul primo pesa però l’incognita della condizione atletica: se Ginestra dovesse rischiarlo, prenderebbe il posto di Bramati con Lacassia e Sepe ai suoi fianchi.

Qualche dubbio in più c’è passando al centrocampo: a destra Schelotto è la certezza, mentre a sinistra Venanzio – in palla nella porzione di gara giocata in Coppa – insidia Rizzo. Nel cuore delle operazioni stanno salendo le quotazioni di Cafagna, il cui dinamismo potrebbe tornare utile in una partita che si preannuncia ritmata e robusta nei toni agonistici.

Insidia Marconato, con Padovano a occupare l’ultima casella under e Marsili certo di un posto. Rebus per quanto concerne l’attacco: Russo, elogiato da Ginestra anche al termine della sfida di Coppa, sta cercando ancora la miglior collocazione nel passaggio dalla linea laterale agli ultimi 20 metri. Di Piazza è tornato in campo contro il Bitonto con tanto impegno e altrettanta imprecisione sotto porta, Caputo e Ngom fremono per un posto. La sensazione è che la corsa a quattro per due posti resterà viva fino alla rifinitura di domenica mattina. Poche ore dopo sarà tempo di scoprire il primo Barletta del campionato 2023/24.