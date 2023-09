Ciro Ginestra ha messo sulla lastra la radiografia dei problemi del suo Barletta in avvio di stagione: squadra che non aggredisce il campo sin dal fischio d’inizio e comincia a farlo solo quando viene colpita. Era successo contro il Bitonto in Coppa, con il centro del pareggio firmato da Ngom, è successo al Torre di Pagani, dove non è bastato un secondo tempo generoso per evitare la sconfitta nella prima giornata del girone H di Serie D. L’allenatore biancorosso si concentra in particolare sull’atteggiamento.

C’è un altro aspetto da consolidare e migliorare: la fase offensiva. Tra preseason e gare ufficiali, il Barletta 2023/24 non ha mai segnato più di un gol a partita: è successo nel pareggio contro l’Avellino, nel ko di Molfetta e nella vittoria di misura sul Corato, prima di Bitonto e Paganese. Il 15-0 contro l’Under 19 del Sulmona, club di Eccellenza, fa poco testo. C’è ancora tempo fino al weekend per intervenire sul mercato ma l’allenatore dopo Pagani è stato chiaro.

Testa intanto alla sfida contro il Santa Maria del Cilento, atteso domenica prossima alle 16 al Puttilli per la seconda giornata di campionato. Obiettivo, voltare pagina e cercare i primi tre punti della stagione.