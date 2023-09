CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI TELESVEVA

Si muove sul triangolo delle province Bat-Napoli-Salerno uno degli assi più interessanti della seconda giornata di campionato nel girone H di Serie D. Il calendario prevede infatti Palmese-Fidelis Andria e Barletta-Polisportiva Santa Maria Cilento. Entrambe sono in agenda alle 16 di domenica 17 settembre, entrambe saranno visibili su Telesveva. La trasferta della Fidelis Andria a Palma Campania, provincia di Napoli, sarà trasmessa in diretta sul canale 18 e sui canali Facebook e Youtube. Una produzione accompagnata da un hashtag che sarà presente in ogni trasferta delle nostre troupe nella stagione: #semprefuoriperilcalcio. Il tutto arricchito da un ricco prepartita, dal commento tecnico di Peppino Ernesto e dal postpartita con le voci dei protagonisti. Sul campo potrebbe essere una Fidelis molto simile a quella vista nelle prime tre uscite stagionali tra campionato e Coppa: Francesco Farina nel percorso di avvicinamento alla sfida non ha nascosto le insidie incarnate da un avversario che l’anno scorso ha perso solo due volte sul terreno di gioco amico e ha perso i playoff solo all’ultima giornata nel gruppo G. Ogni stagione però fa storia a sè: in questa Scaringella e compagni hanno iniziato tenendo la porta inviolata e segnando sei reti, suddivise tra Gravina e Nardò in casa. Cercare il primo centro in trasferta è la missione da inseguire alla prossima curva.

Differita su Telesveva, come per ogni match interno, per Barletta-Polisportiva Santa Maria Cilento. La missione del gruppo di Ciro Ginestra – rinforzato nel parco under dagli arrivi del portiere classe 2004 Provitolo, del difensore 19enne Susko e dell’attaccante esterno classe 2003 Inguscio – è quella di dimenticare la sconfitta sul campo della Paganese. Ko maturato al termine di una prestazione dai due volti: molto opaco il primo tempo, di reazione ma senza agganciare il pareggio il secondo. Non è da escludere che per il primo dei due incontri casalinghi una settimana- domenica 24 settembre si replica contro il Gallipoli – l’allenatore biancorosso opti per delle novità. Probabili in difesa, dove Lobosco si candida per un posto, possibili a centrocampo con Cafagna in rampa di lancio, quasi certe in attacco dove Caputo chiede spazio. Si giocherà davanti a una cornice di pubblico tra le più importanti della categoria, assicurata dai quasi 3000 abbonamenti sottoscritti dalla piazza. Chiaro l’intento: rifare del Puttilli un fortino, come successo per larga parte della scorsa stagione, e cercare in casa di cancellare quello 0 alla voce “punti in classifica”.