In due mesi Ezequiel Schelotto si è preso il Barletta. La conferma è arrivata nel pomeriggio del 2-1 al Santa Maria del Cilento, prima vittoria stagionale per i biancorossi di Ciro Ginestra. Nella vittoria contro i campani il Galgo è andato a segno con un gol di rapina per l’1-0, il primo del campionato biancorosso, ed è stato tra gli ultimi a mollare nel forcing che ha prodotto il centro della vittoria realizzato al 96’ su calcio di rigore da Di Piazza. E nel post partita la sua esultanza, ai confini della commozione, non è passata inosservata.

Tracce del rapido inserimento di Schelotto, una vita tra Serie A, Serie B, Premier League e calcio argentino, a latitudini e in un calcio sin qui completamente sconosciuti. A Barletta si è preso la fascia destra nel 3-5-2, interpretando il ruolo in maniera diversa rispetto a quanto faceva a inizio carriera. Meno arrembante, più ragionato, dinamica dettata anche dalla carta di identità. La qualità del calciatore non si può discutere: c’è un curriculum che parla per lui. Ad avvalorarlo, un fattore: Schelotto si è calato nella nuova realtà con tantissima umiltà e predisposizione a trasmettere la propria leadership. Aveva lanciato segnali confortanti già nelle amichevoli pre-season, servendo Caputo per il provvisorio pareggio nel ko per 2-1 a Molfetta e segnando il gol della vittoria nell’1-0 sul Corato. Li ha confermati nelle partite con in palio punti che contano. Contro il Bitonto in Coppa e la Paganese in campionato era stato tra i primi a reagire allo svantaggio, contro il Santa Maria del Cilento è andato oltre. Segnando e spingendo, anche nei momenti di difficoltà che la squadra di Ginestra ha affrontato. Valore aggiunto in una squadra che al momento resta un cantiere aperto, Schelotto ha affidato ai social – arma che usa spesso per empatizzare con la piazza – la ricetta da seguire per ottenere altri risultati: “Sempre con il cuore, tutti insieme” scrive. In attesa che dal gruppo di Ginestra vengano fuori anche altri leader, pronti a condividere con il Galgo il ruolo di traino per il resto della squadra.