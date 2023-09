Pari e rammarico. Non va oltre lo 0-0 il Barletta, che non riesce ad incidere nel match casalingo contro un Città di Gallipoli guardingo e venuto al “Puttilli” con l’obiettivo di contenere. I biancorossi sbattono sulla traversa per due volte con Silvestri e Marconato, ma non trovano lo spiraglio giusto per portare a casa l’intera posta in palio.

BARLETTA 1922(3-5-2): Sapri; Rizzo, Silvestri, Lobosco(78’Lacassia); Schelotto, Marconato, Cafagna(74’Russo), Inguscio, Venanzio(56’Padovano); Di Piazza(66’Ngom), Caputo(56’Marilungo). A disposizione: Provitolo, De Marino, Bramati, Sepe. All.Ginestra

CITTÀ DI GALLIPOLI(3-5-2): Passaseo; Benvenga, Fruci, De Nova; Anzano(66’Mariano), Sansò, Scialpi, Ranieri(73’Bacca), Montagnolo; Artigas, Marocco(79’Piscopiello). A disposizione: De Donno, Tommasone, Bianco, Trinchera, Miggiano, Iurato. All.Carrozza

Arbitro: D’Agnillo di Vasto(Claps di Potenza-Santoro di Taranto)

Reti: /

Note-Angoli 10-2.

Ammoniti: Ranieri, Scialpi, Russo. Recupero: 2′, 6′. Espulso il direttore dell’area tecnica del Barletta, Pavarese dalla panchina.

Primo Tempo

15’Ci prova Schelotto con una conclusione d’esterno in area di rigore, palla abbondantemente alta.

20’Suggerimento di Artigas per Ranieri, tentativo fuori misura.

22’Palla gol per il Barletta. Corner di Marconato, prolunga Di Piazza per Inguscio che arriva sul secondo palo, ma non inquadra la porta.

25’Conclusione di Marocco, tentativo sul fondo.

33’Ottima iniziativa di Cafagna, palla di poco a lato alla sinistra di Passaseo.

37’Nuova chance per il Barletta. Lobosco, tutto solo sugli sviluppi di un corner, non inquadra la porta.

44’Che occasione per il Barletta. Azione corale per i biancorossi: Cafagna apre per Schelotto che lascia partire un cross che Venanzio, da ottima posizione, impatta incredibilmente alto.

45’Fine primo tempo sullo 0-0

Secondo Tempo

46’Traversa di Silvestri. Il difensore biancorosso sceglie bene il tempo e colpisce di testa, ma il legno gli dice di no. Barletta ad un passo dal gol.

48’Altra occasione per il Barletta. Corner di Marconato, Schelotto si coordina ma non trova la porta.

55’Assolo di Marocco che si accentra e calcia, palla fuori.

65’Cross di Inguscio per Di Piazza che controlla e calcia, tentativo abbondantemente sul fondo.

75’Schelotto crossa per Inguscio, ancora fuori misura il suo tiro.

82’Pericoloso il Gallipoli. Punizione insidiosa di Scialpi, respinge Sapri.

88’Traversa clamorosa di Marconato sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra.

93’Colpo di testa di Schelotto, palla alta.

96’Finisce 0-0. Pari e tanto rammarico per il Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Sergio Porcelli