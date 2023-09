Fermo al palo. Anzi, ai legni: è il mood del Barletta dopo lo 0-0 casalingo contro il Gallipoli, risultato che ha dato continuità al 2-1 sul Santa Maria del Cilento ma che al tempo stesso lascia in eredità un sapore agrodolce per una prestazione che ai punti sarebbe valsa la vittoria.

Si riparte dalla voglia di fare risultato che ha contraddistinto la partita contro il Gallipoli e dalla consapevolezza che quello contro i salentini faceva parte del lotto di incroci casalinghi che una squadra che vuole puntare in alto deve vincere. Spazio anche per l’analisi dei singoli: a partire da Guido Marilungo, in campo per uno spezzone di gara nell’ultimo turno.

Le speranze di vittoria si sono infrante sulla traversa colpita da Marconato al 90′ su punizione: il centrocampista argentino è una soluzione anche da play, assicura Ginestra.

Testa alla trasferta di Matino contro il Nardò, trasmessa in diretta domenica 1 ottobre alle 15.30 su Telesveva. Di fronte una delle squadre candidate per la vittoria del campionato, ancora a secco di vittorie.

IL SERVIZIO DI TELESVEVA