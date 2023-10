Un 3-0 senza appello in una gara mai in discussione costa la seconda sconfitta lontano dalle mura amiche per il Barletta, regolato da un Nardò dimostratosi più determinato o semplicemente più forte al momento della formazione allenata da Ciro Ginestra(ieri sostituito dal vice Di Maio in quanto squalificato ndr).

Un match indirizzato già dai primissimi minuti: dopo il gol del neretino D’Anna infatti, è arrivata subito l’espulsione di Inguscio che ha reso agevole il compito alla rediviva formazione allenata da mister Nicola Ragno. Non pervenuto invece, salvo un paio di azioni individuali, il Barletta del primo tempo, che ha poi incassato il raddoppio per mano del giovane Ceccarini, abile ad approfittare di un’indecisione di Schelotto e a fulminare l’incolpevole Sapri.

Nella ripresa, un paio di situazioni interessanti e nulla di più: la prima, una conclusione di Sante Russo salvata dalla difesa locale, mentre la seconda, al 79′, con Bramati, il cui tentativo viene fermato solo dalla traversa. Per il resto, monologo Nardò, che trova a fine gara il tris con il neoentrato Dambros, freddo nel realizzare la rete del definitivo 3-0. Una sconfitta senza appello, che ha evidenziato, malgrado la classifica al momento dica il contrario, la differenza a livello tecnico tra le due squadre. Un Barletta ancora lontano dal trovare un’identità, un Barletta ancora alla ricerca, salvo Silvestri in difesa e Schelotto a tratti, di una leadership che possa essere in grado di togliere le cosiddette ”castagne dal fuoco” nei momenti clou della gara.

”Dulcis in fundo”, il silenzio stampa a fine partita. Il secondo nel giro di pochi mesi indetto dall’attuale società dopo quello dello scorso agosto, interrotto dall’attuale patron biancorosso non attraverso una nota ma con un’intervista rilasciata presso gli studi di una TV locale. Una situazione poco carina nei confronti di Telesveva e dell’altra emittente televisiva che hanno acquisito i diritti delle partite del Barletta in trasferta e che ieri hanno dovuto lavorare nella già non edificante struttura di Matino. Una situazione non accolta positivamente dalla tifoseria, che chiede chiarezza o una semplice assunzione di responsabilità dopo un netto ko, specie quando si dice, citando testualmente, di non ”voler commettere gli errori del passato”. Uno scivolone, non ancora peraltro comunicato ufficialmente dalla società attraverso i canali social. Insomma, una domenica da dimenticare per molti aspetti quella di Matino in casa Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice