Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi sarà prossimamente a Barletta per visitare la Prefettura della Bat. Lo ha annunciato al termine del Question Time del 12 ottobre il senatore Dario Damiani.

“Ho interrogato il ministro Piantedosi in merito alle misure che il governo intende mettere in campo per la lotta alla criminalità nel nostro territorio. I dati sui reati commessi nelle nostre città sono purtroppo allarmanti e in crescita; fotografano una realtà sempre più caratterizzata da insicurezza per i nostri cittadini, vittime di danni ai loro beni come accade per l’amaro primato dei furti di auto, ma anche di reati più gravi come aggressioni e omicidi – dichiara Damiani – Il ministro Piantedosi ha confermato che verrà personalmente a Barletta nelle prossime settimane: lo ringrazio per l’attenzione e la disponibilità” conclude il senatore di Forza Italia.