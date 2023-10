Presentato in anteprima alla 18^ edizione del Festival del Cinema di Roma “Zucchero – Sugar Fornaciari” arriva al Politeama Paolillo di Barletta martedì 24 ottobre. Il film, in programmazione alle ore 20.45, è un evento unico per gli appassionati del cantautore e musicista emiliano annoverato fra i principali esponenti del blues italiano. Le sue frequenti collaborazioni e le sue tournée mondiali con artisti affermati a livello internazionale hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua straordinaria popolarità oltre confine. Tra i numerosi riconoscimenti tributatigli: il Premio Tenco alla carriera, due World Music Awards, sei IFPI Platinum Europe Awards, una candidatura ai Grammy e l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il documentario di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano accolto con ammirazione e vasti consensi alla rassegna romana è un appassionato viaggio che raccoglie immagini e testimonianze di amici e colleghi del calibro di Bono, Sting, Brian May, Andrea Bocelli, Paul Young, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Corrado Rustici, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson. Documentazione proveniente anche dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour”, il suo ultimo e trionfale tour planetario.

L’opera dei due registi entra anche nell’intimità e nelle fragilità del protagonista, 58enne, nato il 25 settembre 1955 a Roncocesi, piccola frazione di Reggio Emilia.

“Zucchero è coerente nelle sue contraddizioni e per questo interessante – dichiarano all’unisono Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano – È un personaggio vibrante che mette insieme la cultura emiliana e il luogo dove ha iniziato la carriera: la Versilia. L’Emilia è il ponte con gli Stati Uniti, con il blues e con quella cultura contadina che l’emigrazione ha sparso nel nuovo continente e che è tornata a noi attraverso la sua musica. Zucchero ha messo in connessione la cultura rurale con quella nera e americana. Un’operazione rischiosa e dalla bassissima possibilità di successo che, invece, ha funzionato in tutto il mondo. Lui è figlio del ‘900, innovatore musicale del suo secolo e sapiente mescitore del suono delle origini alle tendenze musicali contemporanee”.

“Zucchero – Sugar Fornaciari” è una produzione K+ in sinergia con Ela Film e Adler Entertainment, quest’ultima agenzia ha curato la distribuzione del documentario.