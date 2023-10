Porte chiuse al Miramare? Ci pensa Telesveva a portare in casa le emozioni di Manfredonia-Barletta, derby in programma alle 14.30 di domenica 29 ottobre per l’ottavo giornata del girone H di Serie D. Si giocherò senza tifo sugli spalti su disposizione della Prefettura. La diretta tv della partita sul canale 18 e sui canali social Facebook e YouTube di Telesveva avrà il via invece alle 14.15, con un ricco pregara. Telecronaca affidata a Davide Suriano con il commento tecnico di Marco Bruno. Il claim è il solito: #semprefuoriperilcalcio. Di fronte due formazioni che sembrano aver messo alle spalle un avvio di stagione non facile: il Barletta di Ciro Ginestra ha cambiato marcia con il nuovo assetto tattico, abbandonando il 3-5-2 in favore del 4-3-3. Risultato: sette punti in tre partite e -1 dalla zona playoff. Il Manfredonia di Franco Cinque, alla quarta sfida da ex dopo l’esperienza in panchina nella città della Disfida, ha ritrovato la vittoria domenica scorsa a Gallipoli ora cerca punti in casa, dove sin qui sono arrivate due sconfitte con Team Altamura e Angri e un pareggio contro il Santa Maria Cilento. Antonio Varraso, direttore generale del club sipontino, non ha dubbi.

Alla stessa ora si gioca un altro derby pugliese. Quello tra Casarano e Team Altamura. Al Capozza si sfidano due squadre separate da quattro punti in classifica – 14 per i murgiani, secondi, 10 per i rossoazzurri di Giuseppe Laterza – che vanno in rete con modalità completamente differenti. Sono nove i gol realizzati sin qui dal Casarano. Nessuno ha mandato a segno tanti giocatori come la squadra allenata da Giuseppe Laterza: ben otto. Un elenco guidato da Rajkovic a quota due e che include anche Perez, seconde punte o esterni d’attacco come Citro, Gambino e Falcone, un mediano come Cerutti e i difensori Guastamacchia e Celli. Tutti a segno una volta a testa. Cinque invece i marcatori della Team Altamura, che ha però nella coppia formata da Nicola Loiodice e Riccardo Lattanzio una certezza. I due ex attaccanti del Barletta, arrivati nella rosa di Domenico Giacomarro in estate, hanno segnato sette reti in due. .Oltre il 65% degli 11 complessivi, per una lista completata dal centro a testa di Bolognese, Errico, Bertolo e dall’autorete di Schiavino della Palmese.

In casa Altamura c’è voglia di riscattare la prima sconfitta in campionato, quella incassata domenica scorsa per mano del Nardò. La squadra di Nicola Ragno arriva alla sfida sul neutro di Matino contro il Matera – a sua volta vittorioso in rimonta per 4-1 sul Bitonto nello scorso turno di campionato – forte di due successi di fila e intenzionata a continuare a scalare la classifica. Di fronte la voglia di ritrovare feeling con la vittoria fuori casa della formazione di Gigi Panarelli, passata sul campo del Gallipoli nell’ultima trasferta giocata in campionato.

LE PAROLE DI CIRO GINESTRA ALLA VIGILIA